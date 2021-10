L’Orchestra della Svizzera italiana (OSI) si esibirà per la prima volta alle Officine FFS di Bellinzona. Diretto da Markus Poschner e col prestigioso apporto della violinista lettone Baiba Skride, il concerto si terrà sabato 30 ottobre alle 20.30 nella cosiddetta Cattedrale, uno degli edifici storici del complesso ferroviario. «Con il previsto trasferimento delle Officine nel loro nuovo stabilimento ad Arbedo-Castione nel 2026 e il conseguente sviluppo del futuro quartiere Officine - scrive il Municipio cittadino che promuove l’evento insieme alle FFS - la Cattedrale potrà sviluppare un potenziale straordinario diventando il cuore culturale e creativo del nuovo quartiere: uno stabile eccezionale per la sua grandezza, ma anche certamente per la sua valenza storica e simbolica». Tra poche settimane, quindi, ecco un primo assaggio. L’evento proposto, definito «sorprendente e prestigioso al contempo, ne vuole sottolineare e ribadire l’importanza per la città, il nostro paese e per la storia della sua gente».

Il programma

L’Orchestra saprà valorizzare il Concerto per violino di Erich Wolfgang Korngold, compositore austriaco cresciuto sotto gli influssi di Richard Strauss e Gustav Mahler. Dal 1945, quando fu scritto per il celebre violinista Jascha Heifetz, questo brano è entrato nel repertorio di tutti i grandi violinisti fra i quali la stessa Baiba Skride, che ne ha realizzato anche un’incisione discografica. Concluderà il programma una delle sinfonie più popolari di tutti i tempi, la Quinta sinfonia in mi minore, opera amatissima di Piotr Il’ič Čajkovskij, che l’OSI ripropone in una nuova lettura nell’ambito del progetto denominato Tracce - Čajkovskij. Si tratterà di una rilettura più attenta agli aspetti cameristici e meno incline alla monumentalità tipica della tradizione esecutiva di stampo sovietico.

La prevendita

I biglietti sono in prevendita sul sito www.osi.swiss. I posti, non numerati, saranno disponibili secondo le seguenti categorie di prezzo: 50 franchi le sedie, 30 le panche. Su segnala inoltre che l’accesso, ad eccezione degli under 16, sarà possibile solo presentando all’entrata il certificato Covid (persone completamente vaccinate, guarite o testate) e la carta d’identità. Considerato il luogo, che conserverà anche in occasione del concerto il suo aspetto industriale, per motivi di sicurezza si invita il pubblico ad indossare scarpe senza il tacco.

