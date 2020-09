Cambio al timone in vista per uno dei bar attualmente più frequentati di Bellinzona. Il gerente Giona Sgroi ha annunciato che per il prossimo febbraio lascerà il Bar Cervo: «È stato bellissimo, a volte molto duro, ma ogni esperienza ha un inizio e una fine» ha scritto sul proprio profilo Facebook ringraziando i clienti «per il sorriso, la fiducia, e la voglia di condividere del tempo in nostra compagnia». Per il Cervo non è comunque un addio, perché alla conduzione dell’esercizio pubblico dovrebbe subentrare un’altra persona: il passaggio del testimone dovrebbe essere ufficializzato a breve. C’è quindi da aspettarsi continuità ed è ciò che conferma lo stesso Giona Sgroi da noi contattato: «Il futuro gerente cercherà di mantenere la stessa filosofia finora portata avanti».