Violento incendio mercoledì sera attorno alle 22.45 in un piazzale di una ditta di trasporti, nei pressi del centro commerciale OBI a Sant’Antonino. Un camion ha preso fuoco e in breve tempo l’intero veicolo è stato avvolto dalle fiamme, andando completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Cadenazzo e di Bellinzona oltre agli agenti della Polizia Cantonale che hanno subito isolato la zona. Sul posto anche i soccorritori della Croce verde di Bellinzona di Lugano. Almeno una persona è rimasta ferita o intossicata nel sinistro. Al momento le cause che hanno generato il rogo non sono note.