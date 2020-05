Si è risolto con soli danni materiali e disagi al traffico, l'incidente accaduto questa mattina, attorno alle ore 10.30, sull'autostrada A2, direzione nord, all'altezza di Galbisio. Stando alle prime informazioni il conducente di un camion immatricolato in Germania, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato sulla sinistra uscendo dalla carreggiata e terminando nella siepe che delimita le due corsie. A causa della brusca manovra il veicolo si è spostato bruscamente sulla destra, centrando in pieno il guidovia laterale a destra, dopo aver attraversato completamente la carreggiata. Come detto il conducente è uscito illeso dal sinistro ma per recuperare il camion si è resa necessaria la chiusura di due delle tre corsie dell'A2 verso sud con la conseguente formazioni di colonne. Sul posto la Polizia cantonale per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico.