Nell’ambito dell’iniziativa «Camminare con la testa», domenica 30 maggio l’associazione Blenio Bellissima propone la 7. camminata accompagnata «Scoprire la Val Malvaglia». La Val Malvaglia è la prima e la più estesa valle laterale della valle di Blenio. Fino alla metà del XX secolo era suddivisa in cinque «Ville» (villaggi) abitate su tutto l’arco dell’anno, situate tra i 1.000 e i 1.400 metri di quota: Madra e Dandrio sul versante orografico sinistro, Anzano, Chiavasco e Dagro (quest’ultimo molto panoramico e punto d’arrivo della filovia in partenza da Malvaglia) sul più soleggiato versante destro. A Dagro, in particolare, si sono potuti inventariare ben sei edifici lignei risalenti la XIV secolo. Inoltre, si è potuto appurare che un terzo della sostanza edilizia dell’intero villaggio è stata costruita prima del Cinquecento ed è composta da edifici multifunzionali.

È curioso ed interessante rilevare come nel 1900 in questi villaggi vivevano ancora ben 180 persone. Si contavano infatti 113 dimore e ogni villaggio aveva una cappella. Ad Anzano e Dandrio c’erano addirittura le scuole (quella di Dandrio attualmente è trasformata in «Ristoro Alpino», aperto in estate). Ad Anzano si trovava pure la residenza del parroco; in tutte le cinque «Ville» c’è infatti una chiesetta.