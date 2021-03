Restare all’aria aperta, con un’attività fisica accessibile a tutti, e così scoprire, o riscoprire, le peculiarità della valle del sole. Questa la proposta con la quale l’Associazione Blenio Bellissima intende offrire momenti di serenità per dimenticare anche solo per qualche ora questo periodo difficile nella speranza di potersi lasciare presto alle spalle la pandemia. In concreto «Camminare con la testa» prevede ben trenta gite accompagnate sull’arco di otto mesi: le prime dieci sono previste da aprile a giugno ed il programma di massima lo si può trovare sul sito www.bleniobellissima.ch. Come accennato, le escursioni accompagnate organizzate con il sostegno dei tre Comuni della valle e delle Autolinee Bleniesi vogliono essere un’occasione privilegiata per andare alla scoperta di un territorio alpino ricco di arte, cultura, natura e storia. Percorrendo i 500 chilometri di sentieri ci si avvicina nel giusto modo ai capolavori del romanico rurale: campanili, chiese, oratori, cappelle, affreschi, ponti e palazzi, testimonianze artistiche e architettoniche, degne di particolare rilievo che, affiancate al patrimonio naturalistico come pure a storie di emigrazione, hanno favorito e accresciuto l’attrattiva turistica della valle. Per organizzare le gite è stata data grande importanza alla necessaria professionalità, avvalendosi della collaborazione dello storico Alessandro Ratti che accompagnerà gli escursionisti insieme ad altri esperti. L’aspetto culturale è infatti una componente importante dell’offerta escursionistica, perché la curiosità, la scoperta e la conoscenza del territorio in cui viviamo sono elementi che contribuiscono a rilassarsi e a trascorre momenti di felicità. Compatibilmente con le misure sanitarie ed il loro evolversi nel tempo, si darà spazio anche a momenti di ristoro in ristoranti, grotti e agriturismi per degustare prodotti tipici.