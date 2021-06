L’arte dell’accoglienza

«Abbiamo sempre cercato di fare cose diverse dagli altri», ha spiegato oggi alla stampa il presidente Edgardo Mannhart, per anni direttore dell’allora ente turistico vallerano. Ed è ciò che Blenio Bellissima sta facendo con questo progetto, nato dalla rinuncia nel 2020 all’organizzazione di un grande evento proprio a causa delle restrizioni sanitarie allora vigenti. Già attiva dalla fine degli anni Novanta e promotrice tra l’altro della fiera «Profumi e sapori» tra il 2003 ed il 2009, l’associazione ha dunque pensato a offerte più ristrette. Lo ha fatto puntando non sulla quantità bensì sulla qualità, come ricordato dal vicepresidente Stefano Malingamba, conosciuto anche per essere direttore delle Autolinee Bleniesi. Gli accompagnatori vogliono infatti far sentire a casa propria i partecipanti alle escursioni, creando uno spirito di gruppo sin dall’inizio. Questo è reso più facile dal contenuto numero di escursionisti: sinora si è andati fino ad un massimo di 27 persone, dall’anziano al bambino. Si tratta del resto di un’idea già lanciata un ventennio fa proprio da Blenio Turismo, e ora tolta dal cassetto con successo. La scoperta di storia e paesaggio è vista di buon occhio anche dal direttore dell’Organizzazione turistica regionale (OTR) Bellinzonese e Valli Juri Clericetti, perché tramite questa formula si centra l’obiettivo di offrire un’esperienza. Va poi detto che tutte le gite prevedono pause presso grotti o ristoranti della zona, fornendo in questo senso anche un indotto economico. Clericetti ha ricordato pure che si tratta di un’ulteriore proposta a favore dei proprietari e utenti delle 6.300 residenze secondarie presenti nel comprensorio di Bellinzonese e Tre Valli.