La neve si sta facendo desiderare ma lo staff degli impianti di Campo Blenio sta lavorando per offrire comunque delle vacanze natalizie in pista, pur se in versione ridotta. Una volta superato Natale, domenica 26 dicembre saranno in funzione il tappeto mobile e la pista di ghiaccio. Sarà aperto il Bar Cupola, il Servisol casa Greina, la Scuola Sci ed il noleggio del materiale. A dipendenza delle condizioni d’innevamento, potrà eventualmente aprire anche lo sci lift piattello, quello sul quale in molti di noi hanno fatto le prime risalite. Domani (24 dicembre) e a Natale gli impianti rimangono invece chiusi.