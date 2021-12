Le regole sanitarie

Per quanto riguarda le limitazioni sanitarie, il piano di gestione, basato sulle direttive emanate da Confederazione e Cantone, ricalca quello dello scorso anno. Per gli spazi esterni e per gli spostamenti fra le varie parti della struttura, valgono le direttive emanate per gli spazi pubblici esterni. Per tutti gli spazi interni vige l’obbligo della mascherina (fino a revoca di tale direttiva), mentre per la ristorazione valgono le misure del settore. Le docce rimarranno momentaneamente chiuse, mentre i servizi igienici saranno normalmente usufruibili. «Si fa appello alla responsabilità individuale nel rispettare le indicazioni dettagliate che si troveranno in loco», si legge.