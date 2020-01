Candidati al Municipio, domina la «vecchia» Bellinzona

Dei 28 candidati al Municipio di Bellinzona sulle quattro liste già note, ben 16 risiedono nel vecchio quartiere cittadino. Si tratta del 57% del totale. È quanto emerge analizzando i nominativi che dovrebbero figurare in lista in vista del prossimo 5 aprile, per il PLR, l’Unità di sinistra (PS-PC-Indipendenti), PPD-Generazione giovani e i Verdi-Forum Alternativo-Indipendenti. Va premesso che per «vecchio quartiere cittadino» intendiamo appunto la vecchia Bellinzona, con tutti i suoi sottoquartieri che vanno da Daro a Galbisio passando per Ravecchia. E come ha commentato uno dei nostri interlocutori, «sarebbe ora di superare questi steccati, ragionando sulla Città come un tutt’uno». Inoltre, alcuni candidati risiedono sì in tal quartiere, ma sono nati in un altro, e hanno vissuto o sono stati attivi politicamente in un altro ancora. Fatte queste premesse, il secondo quartiere maggiormente rappresentato, con distacco, è Giubiasco: 5 dei 28 candidati finora noti sono domiciliati nel borgo. Seguono Camorino (2), Gnosca (2), Sementina (1) e Monte Carasso (1). La maggior parte dei 13 quartieri (7) non risulta dunque rappresentata, al momento.