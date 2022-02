Anche nella capitale ticinese i bar hanno ricominciato ad animarsi seriamente già nello scorso weekend, quando erano passate poche ore dal «liberi tutti» decretato da Berna dopo due anni di pandemia e relative restrizioni grandi o piccole. I clienti hanno ricominciato a popolare i banconi, nessun certificato veniva ovviamente richiesto, e anche il ritorno tra i tavoli dei venditori ambulanti ha in un certo senso sancito una ritrovata normalità, si spera duratura, chissà. Ma Bellinzona è pronta per animarsi in maniera ben più marcata domani, giovedì. E farà sicuramente un certo effetto, considerando lo stato di semi allerta ancora generalizzato fino a poco più di una settimana fa. Come noto, in una ventina di bar cominciano infatti sei giorni di carnevale, con tutte le regole di cui abbiamo già riferito . Si avvicina dunque il giorno del debutto per il nuovo evento proposto da alcuni esercenti e accolto dal Municipio a seguito della revoca delle restrizioni. E oggi la città, anche se non come ai tempi del Rabadan, ha cambiato volto. A sorprendere gli habitué del centro è stata in particolare la comparsa delle protezione di alcuni punti da tutelare contro eventuali vandalismi, tra cui il Teatro sociale, alcune sculture sulla parte bassa di viale Stazione, il noce davanti a Palazzo civico. A naso, le autorità si attendono quindi una partecipazione non indifferente.

Tutto è cambiato così in fretta

Nel frattempo, ovviamente, il fermento non manca all’interno, nei bar, impegnati con gli ultimi preparativi prima dell’esordio. Trattandosi per molti di un’esperienza diversa, per alcuni addirittura inedita, le incognite non mancano. Ma l’entusiasmo è elevato. In pochi giorni gli esercenti hanno messo in piedi un’organizzazione non indifferente, avendo dovuto pensare a molti fattori: il coinvolgimento dei DJ, la preparazione dei turni rimpolpando l’organico, l’allestimento di scenografie e vetrine, l’affitto di attrezzature come ad esempio le spine della birra per l’esterno, e poi le ordinazioni della merce, e non da ultimo l’ingaggio di due agenti di sicurezza obbligatori per le serate di giovedì, venerdì, sabato e martedì. Intanto anche nei negozi tradizionalmente attivi nel periodo dei bagordi sono comparsi i costumi a tema, con i classici peluche in pole position. In pochi giorni sono proprio cambiate molte cose. Domani sapremo che gusto avrà questo «carnevalbar».