Per quali motivi il Municipio di Bellinzona dopo un solo anno di esperienza ha deciso di disdire l’abbonamento agli opuscoli easyvote a favore dei giovani residenti in Città? È stata effettuata una verifica per valutare in maniera qualitativa e quantitativa gli effetti e l’efficacia del programma a livello comunale? Lo chiedono cinque consiglieri comunali dei partiti rappresentati nell’Esecutivo, con la liberale radicale Sabina Calastri come prima firmataria. Il programma easyvote promosso dalla Federazione svizzera dei Parlamenti dei giovani ha l’obiettivo di aiutare le nuove generazioni a comprendere la politica e a formarsi un’opinione, fornendo loro informazioni neutrali e comprensibili, affinché si sentano poi in grado di partecipare alle votazioni.