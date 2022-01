Sorridono tutti i quartieri, della nuova Bellinzona. Da fine 2016 a fine 2021, andando a spulciare ancora più nel dettaglio i dati già sviscerati sull’edizione odierna, emerge che la popolazione è cresciuta ovunque, ad eccezione di Pianezzo dove si è registrata una lieve, quasi impercettibile, diminuzione (da 605 a 600 residenti). Per il resto il saldo è positivo da nord a sud, con un complessivo +1.102 da far invidia alle altre città del Cantone confrontate con un calo demografico più o meno importante che preoccupa non solo i politici. Lo spopolamento o decrescita, infatti, è ritenuto/a da più parti un’emergenza a livello ticinese. Fatta eccezione com’era ampiamente prevedibile per la Turrita, il quartiere centrale e più grande in cui gli abitanti sono passati da 18.721 a 19.051 (+330) in...