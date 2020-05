Cara Foca, le automobili non ti lasceranno sola

Non è buona nemmeno la seconda. Piazza Governo a Bellinzona, almeno per ora, non sarà completamente pedonalizzata. Così ha deciso stasera il Consiglio comunale, bocciando con 33 voti contrari, 12 favorevoli e 1 astenuto la mozione presentata da Ronnie David (I Verdi). Una votazione più netta di quella del 2015, quando era stata respinta la stessa richiesta (sempre avanzata dagli ecologisti) con uno scarto ridotto (24 no, 19 sì e un astenuto). I tempi non sono maturi per bandire le automobili attorno alla Foca e davanti a Palazzo delle Orsoline.

«Presto misure efficaci»

Facendo proprie le conclusioni della maggioranza della Commissione del Piano regolatore, il Legislativo ha dato fiducia a Municipio e Cantone che intendono procedere a tappe attraverso degli interventi puntuali di riqualifica urbana e di contenimento del traffico motorizzato. La misura principale riguarda la creazione di una cosiddetta zona d’incontro - a 20 chilometri all’ora - che interesserà piazza Governo e le strade limitrofe ed è prevista dal Programma d’agglomerato del Bellinzonese di terza generazione. Una misura, quest’ultima, che consentirà di valorizzare lo spazio urbano, aumentare l’attrattiva di quelli pubblici e la sicurezza della mobilità lenta, ridurre le emissioni foniche nonché salvaguardare l’accesso (grazie ai posteggi) ai commerci del centro storico.

Tiziano Malandrini (PLR), relatore del rapporto di maggioranza della Commissione del Piano regolatore, durante la discussione prima della votazione si è chinato proprio sulle conseguenze che avrebbe la pedonalizzazione. In particolare la rimozione di 21 parcheggi che «non sarebbe accompagnata da nessuna soluzione alternativa in un momento, peraltro, già molto difficile per i negozi e per gli esercizi pubblici del centro». Dal canto suo Filippo Malacrida (Unità di Sinistra), relatore del rapporto di minoranza, ha sottolineato che «non ci capiterà mai più un’occasione simile. Se vogliamo riuscire a valorizzare appieno questo comparto bisogna assolutamente pedonalizzarlo».

Il mozionante Ronnie David ha invitato i colleghi a calarsi nei panni di un turista: «Chi visita la città cerca degli spazi accoglienti, dove si sente a suo agio. Allo stato attuale piazza Governo è insoddisfacente. La zona a 20 km/h non andrebbe a cambiare la destinazione di questa area, che deve invece diventare un luogo di incontro e vivibile». Un auspicio condiviso da Alberto Casari (Unità di Sinistra), secondo il quale «serve un cambiamento di paradigma. E in questo senso perdere una ventina di posteggi non sarebbe un atto di poca attenzione verso i commerci». Di tutt’altro parere Manuel Donati (Lega-UDC): «Grazie a quei posteggi Bellinzona incassa, fra parchimetri e multe, almeno 124.000 franchi all’anno. Soldi che pure in futuro potranno essere utilizzati, ad esempio, per la promozione turistica».

Sì a crediti per 10 milioni

In apertura di seduta il plenum aveva approvato quattro crediti per poco meno di 10 milioni di franchi per la manutenzione straordinaria delle strade (3,2 milioni), per la riqualifica dei parchi gioco (3,3 circa), per l’eliminazione delle barriere architettoniche in alcune strutture comunali a Bellinzona, Claro e Monte Carasso (2,3) e per il risanamento dell’impiantistica del centro tennistico comunale (940.000 franchi).

Il plenum si sta ora chinando su un’altra mozione, quella di Sabina Calastri (PLR), che auspica un sostegno finanziario della Città al progetto della nuova Valascia. Il sì dovrebbe essere scontato. Infine il Municipio risponderà ad una ventina di interpellanze presentate perlopiù negli ultimi tre mesi; ve ne riferiremo compiutamente domani in giornata, online, e sull’edizione cartacea di giovedì.

