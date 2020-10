«È un progetto che ci fa sognare». Aprite gli occhi ma non stropicciateli, bellinzonesi, perché la visione onirica c’è. Al momento solo sulla carta, ma c’è eccome. Il quartiere che si svilupperà a tappe - indicativamente tra il 2030 ed il 2040/2050 - sull’area di 120.000 metri quadrati che verrà lasciata libera dalle Officine FFS è un incanto. Se resterà tale come immaginato dal team di specialisti italo-zurighese la Svizzera tutta non potrà fare altro che applaudire e guardare alla Turrita con invidia. L’abbiamo scritto oggi: i tre perni del comparto che verrà saranno la «Cattedrale», il grande parco verde (l’«Allmend» o Central Park in miniatura) e i contenuti abitativi, formativi, sociali, culturali e commerciali che sorgeranno ai lati. Le tessere del mosaico daranno vita ad una «cittadella...