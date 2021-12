«In questo periodo difficile di pandemia globale, siete stati e siete esempio umano nel darci la tranquillità necessaria a combattere e contenere questo nemico comune a tutti noi. I vostri sorrisi, i buoni consigli, i rimproveri, come anche le emozioni e le lacrime ci nutrono ogni giorno di saggezza e fermezza nel prendere delle decisioni importanti al fine di poter accontentare tutti». È con queste e altre parole, affidate ad una accorata lettera, che le istituzioni comunali si rivolgono agli anziani di Grono nell’imminenza del Natale. Lo fanno nell’annunciare a malincuore la rinuncia, inevitabile, al tradizionale pranzo in compagnia, imponendosi ancora una certa cautela. Nella lettera consegnata ieri il sindaco Samuele Censi ed il primo cittadino Sobby Vettickal rivolgono quindi un pensiero di affetto ad anziani e nonni, coloro che danno al Comune «il coraggio di continuare a portare avanti i nostri progetti come anche i valori della comunità».