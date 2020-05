Bellinzona, dove eravamo rimasti? Oggi, lunedì 25 maggio, torna a riunirsi il Consiglio comunale; una seduta extra muros (alla palestra del Ciossetto di Sementina) per rispettare il distanziamento sociale. L’ultima volta che i 60 membri del Legislativo avevano guardato dritto negli occhi la compagine municipale era stato il 17 febbraio. Pochi giorni prima del carnevale Rabadan e poco prima che il Ticino venisse travolto da quello tsunami chiamato coronavirus contro il quale stiamo ancora combattendo. Allora il plenum diede luce verde ad alcuni progetti in vari ambiti, fra i quali lo svago, il turismo e la socialità. Sono passati solamente tre mesi, ma nella Turrita è successo di tutto e di più. E la pandemia non è l’unica responsabile di quanto accaduto all’ombra dei castelli in questo fin...