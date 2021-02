Il KIT #VivoRabadan21 per festeggiare il carnevale in modalità «home edition» è esaurito? Niente paura: c’è il Mini Kit #VivoRabadan21. Pezzo forte di questa versione ridotta, in vendita al prezzo simbolico di 10 franchi, è il bicchiere Rabadan e in particolare la nuova App di PCUP (da scaricare) che consentirà l’accesso ad una variegata serie di contenuti multimediali, quali video storici di cortei, concerti e Guggen, gallerie fotografiche, esclusive playlist musicali create ad hoc dai DJ di Rabadan, brani inediti, senza dimenticare l’accesso a documenti unici e ad alcune chicche che consentiranno di seguire passo-passo il programma del Rabadan nei suoi eventi più tradizionali.