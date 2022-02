Carnevale in pista a Campo Blenio

Durante la settimana di carnevale a Campo Blenio sono in funzione sci lift, piattello e tappeto mobile. Aperti inoltre il ristorante Servisol Casa Greina, il bar Cupola e lo sci-bar, così come la scuola sci, il materiale a noleggio e le lezioni private (www.campoblenio.ch). Domani (lunedì 28 febbraio) alle 16.30 si terrà la tradizionale gara in maschera delle famiglie srguita alle 19 dalla risottata al servisol Casa Greina (iscrizioni dalle 15 alla bancarella dello SC Greina). Si prosegue mercoledì 2 marzo con il gruppo «Bambini e Dintorni» che organizza la sfilata mascherata per le vie del paese, quindi ci sarà la maccheronata in compagnia sempre al servisol di Casa Greina, mentre alle 21 «fuoco al fantoccio». Giovedì 3 marzo toccherà alla sciata in notturna dalle 18 alle 20, après-Ski con DJ Giona e raclette. Venerdì 4 è possibile passare dalla neve al ghiaccio in un baleno grazie alla pattinata in maschera, contornata da un delizioso Hot-dog Party e musica al Bar Cupola. Infine sabato 5 a mezzogiorno si torna a proporre risotto e luganighe preparato dai cuochi del carnevale di Ghirone al bar Cupola.