La lingua italiana dov’è finita? Bella domanda quella che il granconsigliere PLD, sindaco di Grono e vicepresidente dell’Ente turistico regionale del Moesano Samuele Censi pone al Governo retico. Tutto parte dal fatto che il sito online di Graubünden Ferien è disponibile soltanto in tedesco ed inglese e non, quindi, nell’idioma di Dante (e nemmeno in quello di Baudelaire). «Un limite di comunicazione ed informazione» soprattutto considerando la situazione attuale che sta vivendo la Svizzera a seguito del coronavirus: molti cittadini elvetici, infatti, trascorreranno le vacanze estive nella Confederazione. Quindi il mercato di riferimento è quello interno, quest’anno. Censi domanda pertanto a Coira di muoversi affinché si rispetti il trilinguismo che caratterizza il Canton Grigioni, valorizzandone in questo modo «l’identità e l’autenticità». Il deputato auspica inoltre l’investimento di maggiori risorse nel mercato interno e in quello della vicina Lombardia.