«Qual è la concezione di cultura del Municipio, in particolare quando la cultura genera dei costi che difficilmente possono rientrare grazie al biglietto d’entrata o all’aiuto di eventuali sponsor?». Le consigliere comunali PPD Camilla Guidotti ed Isotta Bertinelli interrogano l’Esecutivo di Bellinzona sulla cultura in senso lato. E questo dopo che nell’ultima seduta di Legislativo, durante la discussione sui consuntivi degli enti autonomi, è emerso «quanto, ad oggi, il tema della cultura sia delicato e quanto ci si approcci ad esso con sensibilità diverse. Il termine stesso è equivoco dato che veicola due significati: il primo si riferisce alla cultura come espressione artistica; mentre il secondo identifica il risultato di interazioni storiche e sociali che si susseguono nel tempo in un determinato territorio. Questa duplicità è manifesta nella nostra città. Da un lato troviamo l’offerta del Teatro Sociale, dei musei e delle mostre, dall’altro ci sono i monumenti dei quartieri che, valorizzati, potrebbero ampliare l’offerta culturale, affinché raggiunga un pubblico più vasto».