Caro Municipio, a che punto siamo con la ristrutturazione della sala del Consiglio comunale? Il consigliere comunale PPD Emilio Scossa-Baggi chiede lumi all’Esecutivo di Bellinzona attraverso un’interrogazione. Il rappresentante popolare democratico ricorda che nonostante una mozione in tal senso e la decisione del plenum del maggio scorso «tutto è ancora fermo». Una situazione «ancora più strana ed incomprensibile» se si pensa che, a seguito dell’emergenza sanitaria, le sedute del Legislativo si sono svolte nella palestra del Centro Ciossetto a Sementina così da poter rispettare le disposizioni emanate dalle autorità. C’era, insomma, tutto il tempo per poter finalmente mettere mano alla sala.

Emilio Scossa-Baggi domanda pertanto all’Esecutivo della capitale quali sono le ragioni per le quali non si è potuto «approfittare del lungo periodo di non utilizzo della sala del CC a causa della pandemia dando seguito ai lavori previsti», se esiste una data di inizio degli interventi e quando la sala sarà finalmente «opportunamente attrezzata».