Una proposta per tutti

Non mancano nemmeno le carte curiose o insolite in forma di giochi, puzzle, cartoline, francobolli e persino apribottiglie. L’esposizione si rivolge sia all’appassionato di cartografia storica che a un pubblico più vasto, curioso di capire svariati modi di rappresentare montagne, località, corsi d’acqua, confini, vie di comunicazione del nostro Paese. «Le mappe geografiche - sottolinea il Museo nel lanciare la mostra - hanno un valore storico e talvolta artistico ma sono anche documenti curiosi e affascinanti che consentono di esplorare una vallata, una catena di montagne, una regione o l’intera Svizzera in pochi centimetri quadrati di carta».