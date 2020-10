Un collaboratore della Casa per anziani di Sementina è risultato positivo al coronavirus e altri cinque sono stati posti in quarantena. Lo fa sapere la Direzione del Settore anziani della Città di Bellinzona, che ha inviato ai familiari degli ospiti della struttura per anziani una serie di disposizioni di sicurezza e organizzative per far fronte alla situazione venutasi a creare. La persona positiva, dipendente della struttura, è stata presa a carico per le cure ed è isolato a domicilio. Allo stesso tempo è stato effettuato il tracciamento dei contatti tanto verso i collaboratori quanto verso i residenti per il contenimento di un’eventuale diffusione del virus che ha portato a cinque quarantene. Sono stati quindi messi in atto i protocolli e le procedure previste per circoscrivere il potenziale contagio.