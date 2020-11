«Oltre il danno anche la beffa?». Lo chiedono al Municipio di Bellinzona le consigliere comunali del Movimento per il socialismo (MPS) Angelica Lepori e Monica Soldini in merito al caso dei 21 decessi per coronavirus avvenuti la scorsa primavera alla casa anziani di Sementina, caso finito in Procura. Nella loro interpellanza chiedono se corrisponde al vero che il Comune ha assunto la copertura delle spese legali dei due direttori (del Settore anziani della Città e della struttura sementinese) indagati per omicidio colposo dopo aver loro già risparmiato una sospensione. «Un’offesa verso tutte le vittime ed i famigliari» scrivono. E chiedono: «Sulla base di quali considerazioni ha preso questa decisione? La stessa decisione è stata adottata anche per il direttore del DOP (Dicastero opere pubbliche ndr.)», sospeso la scorsa primavera a seguito della vicenda dei sorpassi di spesa in tre opere comunali?