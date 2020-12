Casa della socialità, cantiere al via dopo anni di attesa

Prendersi cura delle persone con disabilità, della popolazione con problemi polmonari e di reumatismo, e dei sordo ciechi. Tutto nello stesso stabile, riunendo attività oggi sparse sul territorio cittadino. È quanto si farà dal giugno del 2022 in via San Giovanni a Bellinzona, nelle immediate vicinanze dell’omonima chiesa, e a due passi dal centro storico della capitale. Si tratta della «Casa della socialità», di cui avevamo riferito per la prima volta nel novembre del 2014 presentando il progetto. L’iter è però stato travagliato, soprattutto a causa di ricorsi, ritardando di anni la realizzazione. La svolta tre anni fa, anche allora nel periodo pre-natalizio, con la licenza di costruzione cresciuta in giudicato. E infine, dopo l’affinamento del progetto e gli accordi con i vari partner, l’avvio...