Dopo anni di studi, progetti, ricorsi, ricerca di fondi e chi più ne ha più ne metta, finalmente possono partire i lavori per realizzare a Bellinzona di un centro di accoglienza temporanea e di presa a carico di persone in difficoltà. Per la precisione, l’apertura del cantiere per la ristrutturazione degli stabili ex Ostini in via Guisan è prevista il prossimo mese di agosto. «È un momento importante» sottolinea al CdT Luca Buzzi, presidente della Fondazione Casa Marta che da 11 anni si batte affinché anche nella capitale possa nascere un centro d’accoglienza per senzatetto. Era infatti il 2010 quando si ebbero i primi contatti con l’autorità comunale per sondare la possibilità di insediare la struttura negli stabili ex Ostini.

La Fondazione nacque quattro anni più tardi assumendosi integralmente...