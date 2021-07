Tra i primi edifici costruiti fuori delle mura dei castelli, nel XVIII e nel XIX secolo ospitava i viandanti che transitavano lungo la Via delle Genti. Fra due anni lo stabile ex Ostini in via Guisan a Bellinzona ritroverà la sua antica funzione di alloggio. Non più per viandanti, ma per singoli o famiglie che a causa di motivi diversi si trovano in difficoltà ed in particolare senza un tetto sopra la testa e privi di una rete sociale. I futuri ospiti di Casa Marta, questo il nome del centro di accoglienza per la cui realizzazione l’omonima Fondazione si batte da un decennio, saranno individui marginalizzati, giovani in rotta con la famiglia, working poor, mariti allontanati da casa, donne con figli senza una residenza a causa di divorzio o di allontanamento per violenza domestica, persone...