Costituire un ente comunale che gestisca le case per anziani ed il servizio di aiuto domiciliare nella Città di Bellinzona. Lo chiede una mozione firmata dai consiglieri comunali del Movimento per il socialismo Matteo Pronzini, Angelica Lepori e Giuseppe Sergi. L’ente dovrà premurarsi di garantire in modo uniforme su tutto il territorio cittadino servizi in favore di persone, di regola anziane, parzialmente o completamente non autosufficienti che manifestano bisogno di cura, assistenza o sostegno in ambito protetto in strutture sociosanitario per soggiorni a tempo indeterminato, terapeutico temporaneo o diurno. Ma non solo: i servizi dell’ente comunale dovranno anche essere garantiti a persone che per malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà socio-familiari necessitano di assistenza e cura a domicilio. La mozione propone che nell’ente confluiscano le attuali strutture comunali (Centro Somen, nonché le due case anziani di Bellinzona e quella di Sementina), così come quelle in cui la Città ha una partecipazione maggioritaria (casa anziani Aranda e Associazione bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio).