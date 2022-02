Le risultanze emerse non sono ancora state rese pubbliche, tuttavia il Movimento per il socialismo afferma di essere in grado di anticipare le conclusioni alle quali sono giunti gli analisti della SUPSI nella loro «radiografia» delle case anziani ticinesi. Secondo i consiglieri comunali Matteo Pronzini, Angelica Lepori e Giuseppe Sergi - i quali hanno presentato un’interpellanza al Municipio di Bellinzona - i risultati sono «molto buoni» per l’istituto Comunale, «buoni» per la Pedemonte e una «situazione disastrosa» per la casa anziani di Sementina.

«È opportuno segnalare che l’inchiesta (della SUPSI; n.d.r.) toccava anche il periodo COVID», precisa l’MPS. Durante la prima ondata pandemica, ricordiamo, nella struttura di Sementina vi erano stati dei decessi degli ospiti proprio a seguito del coronavirus. Il tema delle case anziani è toccato dal Movimento per il socialismo anche in altre quattro interpellanze inoltrate oggi. La prima riguarda i test PCR per il personale non vaccinato dell’istituto di Sementina; la seconda concerne l’inchiesta penale aperta dal Ministero pubblico dopo i decessi registrati a Sementina nella primavera 2020: si chiede a quanto ammontano finora le spese legali sostenute dalla Città per la difesa «dei dirigenti» della casa per anziani e a quanto ammontano le spese giuridiche per i ricorsi, inoltrati dalla Città, contro un’inchiesta giornalistica della RSI. Attualmente il caso è pendente al Tribunale federale.

Nelle altre due interpellanze l’MPS chiede lumi all’Esecutivo sul numero di ospiti risultati positivi al coronavirus dal 1. novembre scorso alla casa anziani Comunale e di indicare «quali sono state esattamente le direttive a cui gli attuali dirigenti della Comunale» non si sarebbero (il condizionale è nostro; n.d.r.) «attenuti ricevendo un aperto richiamo da parte delle autorità cantonali». Infine si domanda come mai si è scelta una determinata candidata per una nomina importante per le case anziani cittadine.

