«Nel rispetto dei termini, tutte le direttive cantonali giunte man mano che la pandemia si sviluppava sono state applicate in maniera uniforme in tutti i quattro istituti». Così recitava il comunicato diffuso il 26 aprile scorso dalla direzione amministrativa e da quella sanitaria della casa per anziani di Sementina, in accordo con il Municipio di Bellinzona. Ne era seguito un dibattito, spesso decisamente acceso, a livello politico all’ombra dei castelli. Con numerose interpellanze e/o interrogazioni, soprattutto da parte del Movimento per il socialismo e del gruppo Lega-UDC. L’Esecutivo cittadino aveva in sostanza sempre affermato che, appunto, tutte le normative anti-COVID erano state rispettate. In giugno era in ogni modo stata aperta un’inchiesta amministrativa per far luce sui 21 decessi avvenuti nell’istituto per la terza età. Sono state sentite praticamente tutte le persone che la scorsa primavera avevano operato nei piani in cui il contagio era dilagato. Non erano invece stati presi provvedimenti nei confronti del capodicastero Servizi sociali Giorgio Soldini e del direttore. Oggi, tuttavia, la notizia dell’apertura di un procedimento penale nei confronti di tre persone. Compreso il direttore e la direttrice sanitaria. Mentre una quarta persona è stata sentita come persona informata sui fatti. Dal canto suo il Municipio di Bellinzona, in una nota, ribadisce la «piena fiducia e sostegno per l’importante operato di tutti i collaboratori delle proprie case per anziani, comprese le persone oggi sentite dall’Autorità e auspica una rapida conclusione del procedimento». Nonostante diversi tentativi non siamo finora riusciti a contattare il capodicastero Servizi sociali Giorgio Soldini per una reazione.