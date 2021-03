Anche in Leventina, forse a seguito della pandemia e della conseguente drastica frenata dei soggiorni all’estero, cresce la richiesta di appartamenti e case di vacanza. «Ci stanno arrivando diverse richieste per l’estate» segnala ad esempio il Comune di Quinto che da anni mette l’accento sui concetti del marketing territoriale. La situazione attuale funge così da nuovo stimolo per promuovere il Comune e di riflesso la regione. Quinto invita dunque chi fosse interessato ad affittare il proprio immobile a scrivere all’indirizzo email comunicazione@tiquinto.ch o contattare la cancelleria al numero 091/873.80.00. Successivamente la cancelleria stessa si occuperà di pubblicare l’offerta sul sito dell’Amministrazione comunale nella rubrica «Mercato Immobiliare».