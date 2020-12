Case vuote nel Bellinzonese: preoccupazione e spiragli

«La situazione dello sfitto nella regione è sicuramente un po’ preoccupante ma non bisogna nemmeno farne un dramma o spaventarsi eccessivamente». Così l’immobiliarista attivo nella capitale Manuele Morelli, fondatore e direttore di Immoprogramm, commenta le dinamiche in atto nel mercato dell’affitto nel Bellinzonese. Come abbiamo riferito di recente, nell’agglomerato le unità abitative non affittate sono passate dalle 183 registrate nel 2010 (con un tasso dello 0,72%) alle 1.014 censite dall’Ufficio federale di statistica lo scorso giugno (per un tasso salito al 3,24%, nel contesto di una media cantonale pure in ascesa, al 2,71%). A impressionare a livello locale è soprattutto il balzo in avanti manifestatosi negli ultimi dodici mesi, con un aumento di 234 unità.

