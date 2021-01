Case vuote vicino allo zero: la Valle di Blenio è un’isola felice?

In forte crescita quasi ovunque in Ticino, e secondo alcuni attori del settore preoccupante soprattutto nel Bellinzonese e nel Mendrisiotto, il fenomeno delle case vuote non sembrerebbe toccare la Valle di Blenio. Il tasso di sfitto nel distretto è appena dello 0,49%, per sole 34 unità abitative: un primato cantonale. A livello ticinese, ricordiamo, secondo l’Ufficio federale di statistica al 1. giugno 2020 eravamo al 2,71% (per 6.639 abitazioni non occupate), contro lo 0,72% di dieci anni prima (nel 2010 ne erano infatti state registrate solo 1.458). La Valle del Sole è dunque un’isola felice? Questione di punti di vista. Ma anzitutto, come spiegare un così basso tasso di case vuote? Lo abbiamo chiesto a Odis Barbara De Leoni, presidente dell’Associazione dei Comuni della valle (Ascoble) e sindaco di Acquarossa. Osservando la questione anche dal punto di vista dell’imprenditore edile, relativizza il dato, rispondendo al nostro quesito con una domanda: «Siamo sicuri che quelle cifre rispecchino la realtà?». De Leoni, ipotizzando che pure il dato generale ticinese potrebbe essere più elevato, ritiene che la Valle del Sole non sia affatto immune al fenomeno. Lo dimostrerebbero anzitutto i numerosi cartelli di “affittasi” e “vendesi” facilmente osservabili dalle strade. «Per altro ho già più volte suggerito di rimuoverli, stimolando a promuovere i propri immobili in maniera alternativa, ad esempio tramite le nuove tecnologie», aggiunge. Troppi cartelli simili non sono infatti un bel biglietto da visita, commenta. Sembra quasi che lì, insomma, non ci voglia abitare nessuno.

C’è poi l’esperienza personale. Come proprietario d’immobili, Odis Barbara De Leoni registra quasi un quarto di abitazioni sfitte in valle. Insomma, il dato che abbiamo riportato potrebbe essere ben più elevato. Qualche spiraglio, però, c’è. Come noto la pandemia ha avuto anche l’effetto di far riscoprire le potenzialità di quanto offre il territorio che ci circonda quotidianamente, spesso negletto in passato. «È già stato evidente la scorsa estate come la richiesta di rustici in valle sia aumentata» commenta il presidente dell’Ascoble. È presto per affermare che questa nuova propensione verso le vacanze “a chilometro zero” si consoliderà quando si tornerà a viaggiare in massa. Così come è presto per dire se sarà confermata la riscoperta delle opportunità fornite dall’abitare in periferia. Ma intanto qualcosa si è mosso.