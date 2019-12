«Premesso che, di principio, appare problematico per non dire francamente inopportuno per un’autorità politica intervenire su decisioni fatte o tentare di influenzare scelte operate da enti con funzioni culturali e artistiche, nella fattispecie in discussione la scelta a chi assegnare e eventualmente a chi revocare un premio spetta esclusivamente agli organizzatori del Festival». Così il Municipio di Bellinzona ha risposto alle consigliere comunali MPS Monica Soldini e Angelica Lepori Sergi che tramite un’interpellanza avevano chiesto alla Città di adoperarsi affinché venisse revocato il premio alla carriera assegnato di recente all’attore italiano Alessandro Haber durante il Festival del cinema giovane Castellinaria, alla cui premiazione lo stesso Haber aveva pronunciato frasi sessiste nei confronti della presentatrice. L’Esecutivo ritiene quelle frasi «inaccettabili e certamente da stigmatizzare», ciò che per altro «hanno fatto gli stessi organizzatori di Castellinaria, prendendo immediatamente ed in modo chiaro posizione sull’accaduto a fianco della presentatrice della manifestazione». Il Municipio rispetta quindi la decisione di Castellinaria di non revocare il premio «senza rinunciare a stigmatizzare» il comportamento dell’attore.