Alle 15:19 ogni donna in Svizzera smette di essere retribuita rispetto al suo collega di sesso maschile. E da quel momento, ogni giorno, è come se «lavorasse gratis». Ecco perché nella giornata di oggi, in occasione dello Sciopero delle donne , è stato organizzato un flash mob dall’Unione sindacale svizzera. Un’azione di denu.ncia accompagnata dal simbolico «assedio al castello dei privilegi». Dalla torre del Castelgrande è stato srotolato uno striscione: «Conquistiamo la parità»

Nel 2019 l’orario determinante - stando ai calcoli delle promotrici dell’azione - era alle 15:24. Significa quindi che la disparità salariale è aumentata ulteriormente. E potrebbe essere stata proprio la crisi indotta dal coronavirus ad alimentare il peggioramento della situazione. Asili nido, ospedali e case di cura sono solo alcuni degli esempi portati oggi per dimostrare che gli stipendi delle donne sono inferiori. Per non parlare dell’accudimento di bambini e familiari malati, per cui non è prevista alcuna retribuzione.