Non diciamolo troppo forte, ma quest’anno sono stati ben 350 i partecipanti alla sedicesima edizione del concorso letterario «Castelli di Carta» indetto dalla Biblioteca di Bellinzona. Il tono basso si impone visto e considerato che il tema proposto era «Sottovoce». Tema che è stato anche lo spunto di riflessione per Guenda Bernegger, filosofa, insegnante e ricercatrice che è stato l’ospite d’onore alla cerimonia di premiazione svoltasi martedì scorso nell’auditorium di BancaStato. I riconoscimenti sono stati attribuiti ai dodici racconti brevi selezionati da una giuria composta da persone attive in ambito culturale. Per la categoria «Adulti» sono stati premiati Nicola Antonacci, Antea Ceresa, Armand D’Auria, Maria Di Salvatore con Panayotis Skordos, Alessandro Foletti, Amedeo Gasparini, Sergio Mantovani, Edgardo Mellini. Fra loro, Nicola Antonacci e Antea Ceresa si sono aggiudicati un lingottino del valore di 500 franchi offerto da BncaStato. I quattro vincitori per la categoria «Ragazzi», Martina Argenta, Alessandro Bejinaru, Chiara Cavargna ed Elena Lucci, si sono invece aggiudicati un marengo del valore di 250 franchi, sempre offerto da BancaStato. I racconti vincitori, così come un testo inedito di Guenda Bernegger, sono pubblicati nel volumetto edito dalla Biblioteca cantonale di Bellinzona.