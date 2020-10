La creatività non è mancata nemmeno quest’anno al Concorso letterario «Castelli di carta» indetto dalla Biblioteca cantonale di Bellinzona. Martedì 20 ottobre all’Auditorium BancaStato in città si è tenuta la cerimonia di premiazione della manifestazione culturale. La stessa, giunta alla sua quindicesima edizione, si conferma ancora una volta come un appuntamento importante e una bella occasione per tutti coloro che hanno il desiderio di cimentarsi con la scrittura breve. «Paesaggi fantastici», il tema proposto quest’anno e assunto con creatività da ben 280 partecipanti, è stato anche spunto di riflessione per l’ospite della serata, Pietro Montorfani, archivista, poeta, ricercatore, critico letterario e direttore della rivista Cenobio.