L’accesso ai tre castelli sarà presto meno problematico per le persone con mobilità ridotta. Entro la prima metà del 2022 il Cantone, proprietario di quella che oggi viene chiamata la Fortezza, eseguirà infatti i primi interventi per eliminare le barriere architettoniche al livello terra dei tre manieri cittadini. Lo annuncia il Municipio cittadino nella risposta all’interrogazione di cinque consiglieri comunali dell’Unità di sinistra (primo firmatario Danilo Forini) che chiedeva appunto cosa si intendesse fare per facilitare l’accesso ai castelli per le persone con difficoltà motorie. Concordando con i firmatari dell’interrogazione sul fatto che la situazione attuale non è soddisfacente, l’Esecutivo della Turrita osserva pure che il tema dell’accessibilità non si concluderà con questi interventi. Per questo Città e Cantone «saranno al medesimo tavolo nello sviluppo delle ulteriori fasi di intervento» che si prevede di attuare di pari passo con il progetto di valorizzazione della Fortezza il cui principio è stato condiviso dal Consiglio comunale. Altrettanto importante sarà poi implementare un piano d’informazione per gli ospiti a mobilità ridotta che intendono visitare i castelli. «Un primo concetto di segnaletica è stato abbozzato ed è in fase di sviluppo da parte della Città in collaborazione con l’Organizzazione turistica regionale» annota a tal proposito il Municipio. In questo lavoro, aggiunge, è stato coinvolto il Laboratorio Cultura Visiva della SUPSI. «La definizione di una segnaletica fissa - si legge ancora nella risposta all’interrogazione - dovrà essere allineata all’esecuzione dei lavori previsti dal Cantone». Questo tipo di informazioni resteranno fondamentali considerato che questi primi interventi non consentiranno un’accessibilità completa a tutti gli elementi della Fortezza, ma, come detto, unicamente ai livelli terra dei tre manieri patrimonio dell’Unesco.