Una quota di ammissione di 5 franchi, oltre ad un’ulteriore tassa mensile pure di 5 franchi, che oggi equivarrebbero ad almeno 25. Una multa di 50 centesimi alla prima assenza senza ragione plausibile alle lezioni della scuola di musica. Ed una tassa di trenta franchi a chi avesse lasciato la società senza seri motivi prima di aver compiuto un anno di militanza. Uno statuto con regole piuttosto severe... Siamo all’inizio degli anni Venti del Novecento, e questa è solo una delle curiosità, legate agli albori della Filarmonica di Biasca, scovate e ora rese accessibili al pubblico da Christian Barelli, per trent’anni suonatore dello stesso sodalizio, in un corposo volume fresco di stampa e ricchissimo di aneddoti, foto d’epoca e documenti storici, tra vecchie locandine, atti ufficiali ed interviste. L’occasione per rispolverare gli annali è data dal centenario del sodalizio, traguardo che salvo cambiamenti di programma dovuti alla situazione sanitaria ancora fluida verrà celebrato nel weekend del 18 e 19 dicembre con due concerti di cui diremo e, appunto, la presentazione del libro. In realtà i cent’anni sono stati raggiunti nel 2020, ma per motivi ovviamente legati alla pandemia non hanno potuto essere celebrati, con l’annullamento di una lunga serie di eventi. Ora invece ci siamo, e l’attesa ha permesso di realizzare un libro frutto minuziose ricerche d’archivio, e reso possibile dal sostegno del Comune di Biasca e della Fondazione Dott. Flavio Rossetti.

Una cosa sola col borgo

Se la nascita ufficiale della Società Filarmonica risale al 15 maggio 1920, gli inizi dell’attività bandistica a Biasca vanno però fatti risalire a diversi anni prima, ed è un altro aspetto affrontato dal libro commemorativo intitolato «100 anni in musica» (in vendita al prezzo di 25 franchi il 18 e 19 dicembre sul posto e poi sul sito della società, alla libreria Ecolibro e alla cartoleria ABC di Biasca). I precursori si mossero infatti già nel 1875, quindi quasi mezzo secolo prima: si trattava della «Scuola di Musica di Biasca», promossa da un certo Perdomini, di origine cremonese, e dai suoi tre figli. I tredici suonatori erano tutti biaschesi, con cognomi ancora presenti oggi: Chiesa, Rodoni, Vanina, Sprugasci... La banda aveva allora un’impronta politica: nell’ultimo decennio dell’Ottocento era infatti denominata «Filarmonica Liberale». I concerti si tenevano in piazza e al ristorante Giardinetto, ma venivano pure organizzate delle feste da ballo.

L’impegno di uomini e donne

Pagina dopo pagina viene poi raccontato lo sviluppo dell’attività: la prima uniforme ufficiale, la partecipazione agli eventi cantonali e, ad esempio, alle giornate commemorative del 650.esimo anniversario della Carta della Libertà di Biasca. Non manca un omaggio a Franco Viviani, socio attivo sin dal 1960, in comitato dal 1972 e purtroppo scomparso proprio nell’anno del centenario. La pubblicazione elenca pure tutti i maestri della storia centenaria. Il primo fu in assoluto Astorre Gandolfi, l’attuale è Paolo Cervetti: in carica dal 2015, è succeduto ad Orazio Borioli che ha diretto la Filarmonica per ben 30 anni, dal 1984 al 2014. Spazio anche ai presidenti: dal primo che fu Omero Codaghengo passando per il penultimo (Fortunato Pezzati in carica dal 1978 al 2016) fino a Stelio De Checchi, l’ultimo timoniere ora dimissionario. Quest’ultimo, nelle prime pagine del libro, sottolinea la straordinarietà delle società bandistiche, realtà la cui ricchezza «sta nell’unire in un solo gruppo persone di ogni età, genere e capacità, e quando il direttore alza la bacchetta, qualsiasi distinzione fra di esse svanisce».

Eventi previsti e regole sanitarie

Uno spirito comunitario, quello evocato dal presidente, che gli affezionati alla Filarmonica di Biasca hanno riassaporato già ieri pomeriggio a Osogna grazie al consueto concerto pre-gala. I veri festeggiamenti, se confermati per i citati motivi, entreranno però nel vivo sabato 18 dicembre alle 20 con una serata speciale nella palestra della SPAI di Biasca: alla presentazione del libro commemorativo si aggiungerà infatti il concerto della formazione Jazz-Swing «Ascona Big Band», diretta dal maestro Paolo Cervetti proprio come la banda biaschese. L’indomani (domenica 19 dicembre alle 16.30) spazio al sempre seguitissimo concerto di gala della Filarmonica, di nuovo alla palestra SPAI (si noti che a tutti gli eventi è obbligatorio presentare il certificato Covid e indossare la mascherina). Tanta musica e convivialità, quindi, per degnamente sottolineare l’importante traguardo.

