La cultura dev’essere vista come un possibile traino per altri settori tra i quali vi è sicuramente quello del turismo, ma anche quello architettonico e musicale. Con questi intenti il Municipio di Biasca si appresta a dare il via ai lavori per la realizzazione del Centro culturale nel cuore del borgo. I lavori inizieranno il prossimo 5 ottobre con la demolizione delle proprietà ex Benzoni-ex Rossetti che si affacciano sulla Corte di Casa Cavalier Pellanda. Nel comunicare l’apertura del cantiere il Municipio biaschese rammenta che il progetto, realizzato dall’architetto Ivano Gianola, prevede la realizzazione di un nuovo edificio il quale ospiterà una sala ricettiva al piano terra, che potrà garantire agli spazi espositivi di Casa Pellanda e alla sua corte delle strutture adeguate, e una sala eventi-conferenze controllata acusticamente dove sarà pure possibile organizzare dei concerti.