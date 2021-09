La costruzione del centro polivalente di tre piani sopra l’attuale struttura della Protezione civile a Camorino ha compiuto un altro passo avanti. Ieri la Commissione della gestione del Gran Consiglio (relatore Michele Guerra, Lega) ha infatti dato il suo nulla osta al messaggio con il quale il Consiglio di Stato chiede la concessione di un credito di 11 milioni di franchi per l’edificazione dell’immobile che avrà una capacità complessiva di circa 180 posti letto. La sua funzione sarà doppia: da un lato permetterà di adeguare la capacità ricettiva nell’ambito dell’asilo, tenuto anche conto di quella che andrà persa a seguito della chiusura del centro collettivo di Paradiso; dall’altro s’inserirà nel dispositivo cantonale di Protezione della popolazione e consentirà l’accoglienza – in caso di necessità – di persone bisognose di un alloggio a causa di eventi particolari o eccezionali. In caso di occupazione bassa, la struttura potrà inoltre essere utilizzata da altri partner, quali ad esempio polizia o esercito. La gestione della struttura prevede una collaborazione tra il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e il Dipartimento delle Istituzioni (DI), volta a garantire un’adeguata e tempestiva presa a carico degli ospiti. Il DI assumerà la responsabilità della gestione operativa del centro, mentre il DSS la gestione degli aspetti d’integrazione degli ospiti, coerentemente con quanto previsto dall’agenda integrazione svizzera. Oltre al nuovo edificio, il progetto prevede anche la ristrutturazione degli attuali impianti sotterranei, del rifugio privato oggi inutilizzato e quello della Protezione civile attualmente utilizzato per l’alloggio di uomini soli tenuti a lasciare la Svizzera poiché la loro domanda d’asilo è stata rifiutata. Una struttura, quest’ultima, della quale alcune associazioni umanitarie chiedono da tempo la chiusura ritenendola del tutto inadeguata. In futuro, una volta eseguiti gli interventi di ammodernamento, verrà utilizzata solo in casi di estrema necessità.