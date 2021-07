Sono 197 i diplomati per l’anno scolastico 2020-2021 del Centro professionale commerciale di Bellinzona, che però rinunciato alla consueta cerimonia a causa delle limitazioni sanitarie. Ecco i diplomati profilo per profilo.

Impiegati di commercio – profilo esteso

Ambrosioni Giacomo, Bacchetti Aliss, Bergami Nicole, Bianchi Gregory, Borghi Greta Eleonora, Bugada Denise, Caldi Simone, Canzali Melanie, Caretti Ester, Castelluccio Tommaso, Cestone Jody, Cincera Tania, Colangelo Gianluca, Colombo Matteo, De Lima Silva Cassia, Delorenzi Filippo, Donadoni Ilias, Ferrari Lucia, Fico Valentina, Fieni Francesco, Frizzo Danilo, Fusco Céline, Galli Larissa, Grmas Anastasia, Innocenti Luca, Introzzi Ilary, Kobkyn Sara, Marchetti Désirée, Papariello Christian, Pedretti Deborah, Piccinelli Joël Jonathan, Pintozzi Sara, Pires de Moura Vanessa, Pletzer Selly, Prandini Morena, Protopapa Alessandro, Raimondi Irene, Robyr Jasmine, Ronzoni Giulia, Sgarbanti Anna, Squillante Asia, Subasic Mirella, Tavasci Karin, Tawfeeq Ruia, Vursan Denise, Weinmann Alyssa. Per le migliori medie finali sono stati premiati: Grassi Nicla media 5.2, Navoni Nicole 5.3, Poerio Luisa 5.2, Lauber Michelle 5.2, Carleo Francesca 5.2. Premio speciale per il miglior Lavoro autonomo: Ambrosioni Giacomo, «Le misure economiche in Svizzera, in tempi di Coronavirus», omaggiato dalla Fondazione Fulvio Ranzoni.