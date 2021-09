In attesa del piatto forte (la discussione della mozione che chiede di vietare il fumo nelle zone sensibili), la seconda serata di Consiglio comunale a Bellinzona si è aperta come si era chiusa quella di ieri: con i conti. Stavolta quelli dei cinque enti autonomi di diritto comunale. Tre hanno archiviato il 2020 con un leggero avanzo (Sport, Teatro e Carasc), uno con un risultato positivo ovviamente ben più ampio (1,6 milioni per l’Azienda multiservizi, di cui 1,5 milioni versati alla Città), mentre Bellinzona Musei ha fatto segnare cifre in rosso seppur di soli 3.171 franchi.

Giuseppe Sergi (Verdi-FA-MPS-POP) ha fatto delle considerazioni in termini generali: «Abbiamo sempre avuto parecchi dubbi su questi enti, in quanto siamo da sempre contrari ai contratti di prestazione. Sono enti che devono agire secondo una logica di servizio pubblico, ma allo stesso tempo vengono loro addossate delle responsabilità imprenditoriali. Questa impostazione ha dei limiti. Non possiamo pertanto non contestare il concetto che sta alla base». Dal canto suo Brenno Martignoni Polti (Lega-UDC) ha sottolineato come «il rapporto di minoranza della Gestione su Musei e Teatro, che mi vede come relatore, è frutto del disagio. Alla fine voteremo sì, ma confidando di tornare quanto prima sul tema. Bisogna esplorare formule alternative. Trovare forme esterne di aiuto. Si potrebbe ad esempio mettere a disposizione gli spazi ad artisti indipendenti». Fiducia a tempo, per il Teatro, è stata espressa da Alessandro Minotti (Lega-UDC): «La direzione deve rimboccarsi le maniche e recuperare il tempo perso».

Ha mostrato pollice verso agli enti autonomi anche il capogruppo Lega-UDC Luca Madonna, il quale si è chinato in particolare sullo Sport: «Occorre potenziare la ricerca di società interessate a svolgere campi di allenamento nel nostro Centro sportivo, in questo modo saremo meno dipendenti dalla piscina esterna, la quale a sua volta è condizionata fortemente dal meteo come successo questa estate». Lo stesso Madonna che è intervenuto anche sull’ente Carasc, dimenticandosi tuttavia di far parte del Consiglio direttivo. Ronnie David (Verdi-FA-MPS-POP) lo ha invitato a lasciare la sala, ventilando in caso contrario un ricorso alla Sezione degli enti locali. Alla fine la relazione del capogruppo leghista... è stata riproposta dal collega di schieramento Brenno Martignoni Polti. Inghippo risolto. O quasi.

