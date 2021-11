La pietra rivierasca, i giovani hockeysti leventinesi, e il Polisport bleniese. Sono i tre ambiti che le rispettive valli hanno deciso di sostenere, con 200.000 franchi ciascuno, attingendo al «tesoretto» della Regione Tre Valli (RTV), che a fine 2007 ha concluso la propria missione nella promozione economica locale in contemporanea col pensionamento della vecchia Legge sugli investimenti nelle regioni di montagna, quella «LIM» che per un trentennio portò milioni (anche) ai tre distretti. Ne era appunto rimasto un patrimonio di poco superiore a 600.000 franchi che, inattivo per qualche anno, nel 2017 l’assemblea della RTV (che oggi rimane attiva come cappello per il servizio di cure a domicilio) aveva deciso di destinare a scopi di utilità pubblica. Lo ha fatto considerando che i fondi accumulati...