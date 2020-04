Ci ha messo la faccia, fino in fondo, Christian Paglia. Il capodicastero Opere pubbliche e ambiente (Dop) era presente alla conferenza stampa indetta oggi dal Municipio a fianco del sindaco Mario Branda e del vice Andrea Bersani. In queste ore il suo nome è sulla bocca di tutti a Bellinzona, eppure lui (ingegnere di professione, 49 anni, in carica dal 2011) ha voluto esserci. Ed ha pure parlato. Una breve dichiarazione, al termine della quale ha precisato che fino a quando verranno rese note le conclusioni dell’inchiesta amministrativa e disciplinare e dei due audit non si esprimerà pubblicamente. Si è autospeso anche per questo (pur restando municipale e continuando, quindi, a partecipare alle sedute settimanali), per consentire cioè di fare al più presto massima chiarezza su quanto capitato....