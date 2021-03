Una grande idea per un piccolo Comune. Rossa, paese della Calanca interna di 154 abitanti, in questo momento di crisi si fa portavoce del rilancio economico locale e del turismo sostenibile dell’intera valle. Come? Semplicemente promuovendo le case di vacanza e i rustici utilizzati con il contagocce dai legittimi proprietari, ma che interessano eccome ad altre persone. Sia solo per trascorrervi qualche giorno o un paio di settimane o per più mesi.

Le residenze primarie, in paese, sono solamente il 30%. Le altre sono pertanto secondarie. Ben il 70%, quindi. Tantissime. Di una cinquantina le porte vengono spalancate regolarmente, soprattutto durante le vacanze estive ma non solo. Mentre un’altra cinquantina sono «aperte» solo saltuariamente sull’arco dei dodici mesi. Una o due volte all’anno,...