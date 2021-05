Che spettacolo su una delle funicolari più ripide al mondo

L’attesa è finita. Riapre dopodomani, sabato 22 maggio, la funicolare del Ritom. La corrente bella stagione non sarà come tutte le altre, e non solo per il coronavirus che obbligherà gli utenti al rispetto delle norme imposte dalle autorità per arginare la diffusione della COVID-19. Quest’anno l’impianto, uno dei più ripidi al mondo, soffierà sulle cento candeline. Per la precisione il 1. luglio. Un secolo di vita che per essere festeggiato necessiterà però ancora di tempo. L’importante evento in programma per sottolineare l’anniversario è stato rinviato all’anno prossimo. Nell’attesa ticinesi e turisti sono invitati a gustarsi la risalita fino al 10 ottobre. Maggiori informazioni sul sito www.ritom.ch.