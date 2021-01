Molte destinazioni turistiche, in particolare a Sud delle Alpi, hanno deciso – data la chiusura dei ristoranti e alla luce delle disposizioni anti-pandemiche decise dalle autorità – di non mantenere operative le aree sciistiche durante la settimana. A San Bernardino, in alta Mesolcina, grazie anche all’impegno del Comune di Mesocco e alla collaborazione degli operatori locali, l’offerta è invece giornaliera, così da permettere a tutti di divertirsi in sicurezza non solamente nei weekend. Un’offerta importante e per nulla scontata quella della nota località vallerana che permette di praticare sci alpino, sci di fondo, pattinaggio, sci escursionismo e fantastiche passeggiate con le ciaspole o gli scarponcini lungo i numerosi sentieri preparati quotidianamente ...e dove il divertimento continua, per il fondo e l’alpino, anche in notturna.