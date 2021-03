La prima serata di approfondimento dallo studio de «La grande piazza del PPD» in via Orico 11 andrà in onda in diretta streaming sul canale YouTube PPD-Bellinzona domani, giovedì 11 marzo, dalle 19.30. A discutere di «Economia e turismo» saranno Elia Frapolli (consulente turistico indipendente) e i candidati al Municipio Claudio Cattori e Giuseppe Gianella. Moderatrice sarà la consigliera comunale Alice Croce Mattei.

Una Città accogliente e dinamica, che sappia creare le basi per garantire posti di lavoro per le nuove generazioni e in grado di accogliere tempestivamente nuove realtà imprenditoriali. Una crescita economica, per garantire che la Città possa diventare attrattiva e quindi disporre dei mezzi finanziari necessari per sviluppare i servizi e le infrastrutture. Per far questo, il turismo deve giocare un ruolo ed agganciarsi, ad esempio, al progetto di valorizzazione dei castelli. Come fare? Ci sono le premesse? Cosa è già stato fatto? Che tipo di turisti vogliamo in Città? Cosa significa fare marketing territoriale? Queste sono alcune delle domande che saranno affrontate.